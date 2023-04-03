Manisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konuldu

Manisa il Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’nda il genelindeki kanser taramaları hakkında açıklamalarda bulundu. 2022 yılında Manisa ili genelinde yaklaşık 70 bin kanser taraması yapıldığını söyleyen Karaca, bu testlerde toplam 3 bin 638 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiğini ve taramalar sayesinde 199 kişinin erken teşhis edildiğini söyledi. Günümüzde kanserin tedavisinde en önemli farkı erken teşhisin ortaya koyduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, "Müdürlüğümüz, 2022 yılında 24 bin 629 meme, 35 bin 798 kalın bağırsak, 9 bin 283 rahim ağzı kanseri taraması olmak üzere toplam 69 bin 710 tarama yaptı. Taramalarda tanı konulan hastaların tedavisine başlandı" dedi.

Henüz kanser taraması yaptırmamış veya düzenli yaptırmayan vatandaşlarımız için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) bulunduğu ilçeleri vurgulayan Karaca, açıklamasına şöyle devam etti:

"İlçelerimizdeki nüfus yoğunluğu ve ilçelerin konumu dikkate alarak planlanan 5 ilçe sağlık müdürlüğümüzdeki KETEM birimlerinde ileri teknolojiye sahip dijital mamografi cihazları bulunuyor. Bu birimlerde bahsi geçen bu kanser türlerinin taramaları konusunda ücretsiz hizmet veriliyor. İlimizde bu kanser tarama merkezleri Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Akhisar ve Salihli ilçe sağlık müdürlükleri bünyesindedir. Diğer ilçelerimizden gelen vatandaşlarımız da bu merkezlerde rahatlıkla hizmet alabiliyor."

Erol Karaca, toplumda vakaların erken tespit edilebilmesi için 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taramasının 2 yılda bir, 30-65 yaş arası kadınlarda serviks kanseri taramasının 5 yılda bir, 50-70 yaş arası erkek ve kadınlarda 2 yılda bir GGT testiyle ve 10 yılda bir kolonoskopi ile kanser taraması yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Günümüzde kanserin yüzde 30 ila 50’si önlenebilir olduğunu ve bilinçli bir toplumda bu oranların daha da yükseleceğini belirten Müdür Erol Karaca, "Tüm kanser vakalarının sadece yüzde 5-10’u genetik kusurlardandır. Geri kalan yüzde 90-95’i ise çevreye ve yaşam biçimine bağlıdır. Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; başlıca beş davranış ve beslenme ile ilgili risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar fazla kilolu ya da şişman (obez) olma, meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı gibi. Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

