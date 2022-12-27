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Manisa'da 87. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

27.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla, 87. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen koşuda 202 sporcu yarıştı.

Koşuda Elif Saruhan (Küçük Kızlar), Veli Özdemir (Küçük Erkekler), Hilal Çelik (Yıldız Kızlar), Burak Emre Süngü (Yıldız Erkekler), Berfin İnce (Genç Kızlar B), Mustafa Arslan (Genç Erkekler B), Ayten Bozkır (Genç Kızlar A), Hasan Yiğit Metin (Genç Erkekler A) birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, Turgutlu Belediyesi başkan yardımcıları Mithat Erdem, Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan tarafından verildi.

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