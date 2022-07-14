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Manisa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü.

Bahadırlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali S. (33) ile amca çocukları Mert Salih S. (32) ve Alper S. (27) arasında tartışma çıktı. Ali S, tabancayla amcasının oğullarına ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Alper S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Mert Salih S. ise ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan şüpheli Ali S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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Manisa silahlı kavga

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