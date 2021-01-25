YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da aktif sigortalı sayısı pandemi sürecinden önceki rakamı aştı

Manisa’da aktif sigortalı sayısı pandemi sürecinden önceki rakamı aştı

25.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’da aktif sigortalı sayısı pandemi sürecinden önceki rakamı aştı

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek kayıtlı işyeri ve aktif sigortalı bilgilerini paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek kayıtlı işyeri ve aktif sigortalı bilgilerini paylaştı. Kurt, pandemi döneminde düşen işyeri ve aktif sigortalı sayısının kasım ayından itibaren tekrar artmaya başladığını ve pandemi döneminden önceki rakamları geçtiğini söyledi.
SGK İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar ve 2020 yılı verilerine ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi veren SGK İl Müdürü Yavuz Kurt pandemi sürecinde düşüş gösteren aktif sigortalı sayısının kasım ayından itibaren tekrar artmaya başladığını söyledi.

Kayıtlı işyeri ve aktif sigortalı sayısı pandemi öncesini geçti
Manisa’da SGK’ya kayıtlı işyeri sayısının, pandemi öncesinde 28 bin 500 iken; pandemi sürecinde önce düşüş göstererek Mayıs - Haziran döneminde 27 bin 700’e gerilediğini kaydeden Kurt, daha sonra yükselişle kasım ayı itibariyle bu rakamın 29 bin 200’e çıktığını kaydetti. Aynı dönemde aktif sigortalı sayısının önce 412 binden 384 bine gerilediğini kaydeden Kurt, aktif sigortalı sayısının da kasım ayı itibariyle önceki rakamı da geçerek 426 bine yükseldiğine dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:15
Öğle
13:28
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Manisa Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Gülen Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Turgutlu
Melek Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Ozanca’da MASKİ’nin yeni nesil mekanik sayaçları anlatıldı

Ozanca’da MASKİ’nin yeni nesil mekanik sayaçları anlatıldı

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar’dan soba zehirlenmelerine karşı uyarı

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar’dan soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Manisa’da 2020 yılında 107 proje tamamlandı

Manisa’da 2020 yılında 107 proje tamamlandı

Pandemi sonrası ÇKSM’lerde kayıtlar başladı

Pandemi sonrası ÇKSM’lerde kayıtlar başladı

Türkiye Maden İşçileri Sendikasından AK Parti’li Özkan’a tazminat teşekkürü

Türkiye Maden İşçileri Sendikasından AK Parti’li Özkan’a tazminat teşekkürü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.