YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı

Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı

20.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde Ş.B. (34), A.H.K. (20) ile O.D. (24) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ş.B, av tüfeği ile O.D. ve A.H.K'yi yaraladı.

O.D. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, A.H.K. ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan O.D'nin üstünden 4 gram metamfetamin çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin araştırması sırasında olay yerinden kaçarken yakalanan T.B'nin şüpheli Ş.B'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

T.B'nin üst aramasında kurusıkı tabanca, olay yerinde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ş.B'yi arama çalışmaları jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soruKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soru
Manisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:01
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Ege Eczanesi
Demirci
Naturel Eczanesi
Gordes
Kıvanç Eczanesi
Ahmetli
Derman Eczanesi
Kirkagac
Gülden Eczanesi
Koprubasi
Sarıgöl Eczanesi
Sarigol
Deva Eczanesi
Kula
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.