Manisa'da arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada anne ve oğlu tüfekle yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada anne ve oğlu tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükbelen Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.S. (50) ile yengesi Ayşe S. (56) ve yeğeni Alper S. (25) arasında tartışma çıktı. A.S'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin Manisa Şehir Hastanesine kaldırdığı Alper S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ayşe S'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.S. bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

