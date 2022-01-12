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Manisa'da bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

12.01.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Esenyurt Mahallesi'nde Şerif Tosun'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, 78 yaşındaki Emine Tosun ile torunu Emine Tosun'u dışarı çıkardı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Evinin yanması nedeniyle fenalaşan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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