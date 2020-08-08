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Manisa’da büyük öneme sahip yolda sathi kaplama çalışması

MANİSA HABERLERİ  | 08.08.2020 14:34 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Sazoba, Gölmarmara ilçesi Tiyenli ve Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamlandı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Akhisar ilçesi Sazoba, Gölmarmara ilçesi Tiyenli ve Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Sazoba, Gölmarmara ilçesi Tiyenli ve Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Akhisar ilçesi Sazoba, Gölmarmara ilçesi Tiyenli ve Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Bölge sakinleri tarafından büyük önem taşıyan yolun tamamlanmasıyla, vatandaşlar artık daha rahat yolculuk yapabiliyor. Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin de mahallelerin muhtarlarıyla yolda bir araya geldi.
Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin, Muhtarların memnuniyetlerini sunmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Cansu Eczanesi
Merkez
Emine Betül Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
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