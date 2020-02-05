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Manisa’da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

MANİSA HABERLERİ  | 05.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Manisa’da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde yatan ve 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar’ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki yengesinin evinde saklandığını tespit etti.

Manisa’da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

Manisa’da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde yatan ve 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar’ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki yengesinin evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler kaçmaya çalışan Bakıcılar’ı kovalamaca sonucu yakaladı. Hükümlü Bakıcılar’ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Manisa’da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

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