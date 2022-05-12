YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

12.05.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Küçükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, bir yangın söndürme helikopteri, 3 dozer ve 2 su tankeri ile 49 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyorManisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor
Adana'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastıAdana'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktıBeykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün lastiği çıktı
Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma

Manisa Namaz Vakitleri 12 Mayıs Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:19
Yatsı
21:50
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.