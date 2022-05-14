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Manisa’da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

14.05.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Y.A'nın (64) kullandığı traktör, Sarısığırlı Mahallesi'ndeki tarla yolunda devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde devrilen traktörün altında kalan Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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