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Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü

13.11.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?" sözüyle başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Albayrak Mahallesi'ndeki Dereli Sokak'ta dün akşam düğüne katılan 2 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Aydın (41) bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Aydın'ı bıçakladığı iddia edilen C.T'nin de aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

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