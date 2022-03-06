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Manisa'da düzenlenen Ulusal Gastronomi ve Yemek Şenliği sürüyor

06.03.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da düzenlenen Ulusal Gastronomi ve Yemek Şenliği sürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'da 4 Mart'ta başlayan Ulusal Gastronomi ve Yemek Şenliği, yurdun dört yanından yöresel lezzetleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Gaziantep Engelli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen şenlik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde devam ediyor.

Gaziantep baklavası, Erzurum cağ kebabı, Şanlıurfa çiğköftesi, Hatay künefesi, Trabzon peyniri, Artvin balı gibi yöresel lezzetlerin sunulduğu şenlik, Manisalılardan yoğun ilgi gördü.

Sıra gecesinin düzenlendiği şenlikte, çocuklar için eğlenceli etkinlikler de düzenleniyor.

Şenlik için Trabzon'dan gelip stant açan Metin Namlı, Manisalıların ilgisinden memnun olduğunu ifade etti. Namlı, ürünlerini Trabzon'dan getirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Meşhur ekşi mayalı Trabzon ekmeği getirdik. Bunun dışı Karadeniz insanı gibi sert, içi ise kalbimiz kadar yumuşaktır. Trabzon telli peyniri, kolot peyniri, mısır ekmeği, mısır unu, tulum çeşitlerimiz var. Bunları Manisalıların beğenisine sunduk. Şenliğin ilk günleri olmasına rağmen ilgi güzel. İlerleyen günlerde şehirde iyice duyulmasıyla ilgi daha da artacaktır."

Ziyaretçilerden Solmaz Öztunç da ailesiyle birlikte geldiğini, çocuklarını sirk gösterisinde eğlendirdiklerini ve yöresel ürünlerden alışveriş yaptıklarını söyledi.

Ulusal Gastronomi ve Yemek Şenliği, 13 Mart'ta sona erecek.

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