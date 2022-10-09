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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

09.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İzmir'den gelen bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde otomobil yüklü çekiciyi durdurdu.

"Arızalı" denilen otomobilde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar bulundu.

Otomobildeki C.K, R.T, C.O.G. ve O.C.N. ekiplerce gözaltına alındı.​​​​​​​

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Gözaltı Manisa Otomobil çekici

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