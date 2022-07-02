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Manisa'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

02.07.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalıştıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

Salihli e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen K.Ü. (39) ile M.S.İ'nin (37) hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin üzeri arandı.

Aramada, şüphelilerin üzerinde kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan K.Ü. ile M.S.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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