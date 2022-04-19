Manisa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan ve 10 gündür tedavi gören 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Babası İbrahim Sözüer ile birlikte Ilıca Mahallesi'nde bulunan yaş sebze meyve işletmesindeki elektrik arızasına müdahale eden Mustafa Yiğit Sözüer (19) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sözüer, Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 10 günden bu yana tedavi gören genç hayatını kaybetti.



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