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Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı

04.10.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, babasının odaya kilitlediği annesini darp ettiğini söyledi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eşini darbeden B.T'yi (50) gözaltına aldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan A.T. (45) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili ihbarda bulunan genç kız da annesiyle birlikte hastaneye gitti.

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