YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

Manisa'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

AA AA
10.05.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'ta Fatma Gürel'in (91) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak Gürel'i evden çıkardı.

Dumandan etkilenen Fatma Gürel, Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, gazetecilere annesinin bakıcısıyla yaşadığını, evde yalnız olduğu sırada yangın çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silvan’da ’Bilim Fuarı’Silvan’da ’Bilim Fuarı’
Gebze’nin o mahallesine tam donanımlı konsept parkGebze’nin o mahallesine tam donanımlı konsept park
Karaman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyorKaraman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
yaşlı kadın

Manisa Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:17
Yatsı
21:48
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.