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Manisa'da evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

17.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Manisa'da evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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