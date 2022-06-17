Manisa'da evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz