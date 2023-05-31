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Manisa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı

31.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı

Atatürk Bulvarı üzerindeki şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Hanımeli Sokak'ta devam eden tartışmanın büyümesi üzerine M.G, yanında bulunan tabanca ile Abdülsamet Öz'ü (28) boynundan yaraladı.

Öz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası kaçan M.G, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Tedavisi devam eden Abdülsamet Öz'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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