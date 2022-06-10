Manisa’da gölette 67 yaşındaki kadının cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu.

Efendili Mahallesi yakınındaki hayvan içme suyu göletinin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden kadının Emine Paydaş (67) olduğunu belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz