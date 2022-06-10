YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da gölette 67 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Manisa’da gölette 67 yaşındaki kadının cesedi bulundu

10.06.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da gölette 67 yaşındaki kadının cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu.

Efendili Mahallesi yakınındaki hayvan içme suyu göletinin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden kadının Emine Paydaş (67) olduğunu belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüManisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastıSivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.