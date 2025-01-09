Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Vural'ın (61) yakınları polise başvurarak, Vural'ın 1 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirtti.

Kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Hasan Vural'ın ağabeyi Mustafa Vural, gazetecilere kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Kardeşinin son olarak Salihli Tren Garı'nda görüldüğünü öğrendiklerini kaydeden Vural, "İki sene önce de kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık." dedi.