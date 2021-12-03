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Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü

03.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı sahada maç yaparken fenalaşan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz (19), fenalaşarak yere düştü.

Kısa sürede halı sahaya gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz’ün cenazesi memleketi Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.

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