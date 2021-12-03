Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı sahada maç yaparken fenalaşan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz (19), fenalaşarak yere düştü.

Kısa sürede halı sahaya gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz’ün cenazesi memleketi Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz