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Manisa'da hareket halindeki otomobil yandı

MANİSA HABERLERİ  | 05.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

Manisa'da hareket halindeki otomobil yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan otoparktan 06 FB 998 plakalı otomobiliyle çıkmaya hazırlanan sürücü Pınar Muca, çıkış kapısına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracını durdurup kendini dışarı attı.

Çevredeki sürücülerin de yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Pınar Muca, otoparktan ayrılırken alevleri görür görmez aracından dışarı çıktığını ve büyük tehlike atlattığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Otomobil yangın Polis

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