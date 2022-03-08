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Manisa'da hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti

08.03.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yapan bir kadının boş varili, üzerine oturarak ezdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Peker Mahallesi'nde at arabasıyla hurda malzeme toplayan biri kadın 2 kişi, yol kenarına bırakılmış malzemeleri arabaya yükledi.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen kadın, yol kenarında gördüğü varili devirerek içindeki suyu boşalttı. Kadın, üzerine birkaç kez oturup kalkarak ezdiği varili at arabasına yerleştirdi.

Kadının varili ezme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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