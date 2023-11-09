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Manisa’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması: 10 kişi yakalandı

09.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 135 ekip 490 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında, 3 bin 123 şahıs sorgulanırken, aranan 10 şahıs ekiplerce yakalandı.

Manisa’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması: 10 kişi yakalandı

Ayrıca kurallara uymayan araç ve motosiklet sürücülerine toplam 293 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün 16.00-18.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 135 ekip 490 personelin katılımıyla yapılan "Manisa Güven Huzur" uygulamasında, 3 bin 123 şahıs sorgulanırken, aranan 10 şahıs yakalandı. Bin 389 aracın denetlendiği uygulamada, 190 araç sürücüsüne 288 bin 881 TL para cezası uygulandı. Uygulamada, 21 araç ile trafikten men edilirken, 25 motosiklet denetlendi ve 10 motosiklet sürücüsüne 4 bin 360 TL para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynanan bir iş yerine yapılan baskında, 7 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesine göre 28 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama çerçevesinde; 151 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 71 okul çevresi, 50 park ve bahçe, 32 metruk bina ve çevresi kontrol edilirken, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 5 şahsa adli işlem yapıldı.

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