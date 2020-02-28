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Manisa’da İdlib şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

MANİSA HABERLERİ  | 28.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçik için Manisa’nın Soma ilçesinde mevlidi şerif ve hayır düzenlendi.Soma İnönü Mahallesi gençleri aralarında topladıkları paralarla İdlib şehitleri için hayır yaptı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçik için Manisa’nın Soma ilçesinde mevlidi şerif ve hayır düzenlendi.
Soma İnönü Mahallesi gençleri aralarında topladıkları paralarla İdlib şehitleri için hayır yaptı. Mevlana Cami’sinde cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutulurken namaz sonrasında da pilav ve ayran ikramı yapıldı. Gençler adına konuşan Fatih Avcı, Suriye’de Esed rejiminin hain saldırısı sonucunda şehit olan 33 kahraman askerlerimiz için büyük acı yaşadık. Çok üzüldük. Allah yaptığımız hayrı kabul eylesin. İnşallah millet olarak bir daha böyle acılar yaşamayız." dedi.
Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Soma halkı büyük ilgi gösterdi.

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