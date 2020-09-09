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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Araçta sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarınca kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mesut Kuşçu (73) yönetimindeki 45 LB 633 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi girişinde karşı şeride geçerek 35 BMH 79 plakalı Yunus Göde (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Mesut Mehmet Kıvrak (42) Meryem Kuşçu (71) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinden evine gittiği öğrenilen ve araçta sıkışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğinde görevli Yunus Göde, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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