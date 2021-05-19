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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.05.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Kahraman'ın (47) kullandığı 35 AD 8806 plakalı otomobil ile Avni Gökçe'nin (28) idaresindeki 45 HB 7151 plakalı otomobil, Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 AD 8806 plakalı otomobil savrularak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücülerden Avni Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Gökçe'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü Savaş Kahraman ile 45 HB 7151 plakalı otomobilde bulunan hayatını kaybeden sürücünün eşi Ayşe Gökçe, yaralı halde ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralanın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Manisa

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