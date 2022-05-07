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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

07.05.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beşeylül Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde H.K. (23) idaresindeki 33 ACG 385 plakalı otomobil ile T.T. (49) yönetimindeki 45 EY 757 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ve yanındaki A.O. (22) ile diğer araç sürücüsü T.T. yaralandı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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