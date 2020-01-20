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  4. Manisa’da ilk bisiklet bakım istasyonu açıldı

Manisa’da ilk bisiklet bakım istasyonu açıldı

MANİSA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Manisa’da ilk defa bisiklet sporcuları için acil durumlarda bisikletlerinin temel bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecekleri bisiklet bakım istasyonu açıldı.Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından Manisa’da ilk defa bisiklet bakım istasyonu açıldı.

Manisa’da ilk defa bisiklet sporcuları için acil durumlarda bisikletlerinin temel bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecekleri bisiklet bakım istasyonu açıldı.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından Manisa’da ilk defa bisiklet bakım istasyonu açıldı. Manisa’da sayıları oldukça fazla bulunan bisiklet sporcuları, açılan bisiklet bakım istasyonunda temel bakım ve onarımlarını gerçekleştirebilecek. Sporcular ayrıca istasyonda bulunan pompa ile inen lastiklerini de şişirebilecek.
İstasyon hakkında bilgi veren Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, “Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi önünde böyle bir bakım istasyonu olması Manisa’da ilk oldu. Bisiklet yolları yapılmadan önce bisiklet yolu üzerinde böyle bir bisiklet bakım istasyonu kurulmasının iyi olacağını söylemiştik. Bu eksikliği alışveriş merkezi önünde kurulan bu iki istasyonla kapatmış olduk. Ben de burada bisikletime bakım yaptım. Burada pratik olarak bisiklet sporcularının ihtiyacı olan birçok boşluğu dolduruyor. Burası da sürekli bisiklet sporcularının kullandığı bir güzergah. Çok kullanışlı bir istasyon oldu” dedi.
Manisa’da benzer istasyonların açılması sporcular için faydalı olacağını belirten Gemici, “İstasyonda temel anlamda lazım olan birçok şey var. Bisiklet sporcuları burada basit arızalarını onarabilirler. Lastik patlağını da tamir edebilecek bir yama seti hazırlanması için de çalışma yapabiliriz. Ayrıca yağmurlu havalarda da üzerinin kapatılması için bir çalışma yapılabilir. Ayrıca buna benzer bisiklet bakım istasyonlarının birkaç noktada daha açılması kullanışlı olacaktır” diye konuştu.

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