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Manisa'da inşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

16.12.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da inşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

MANİSA (AA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçtaki inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş tarihi 5 ikon tablo ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Mimar Sİnan Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 tarihi ikon tablo buldu.

Olayla ilgili araçtaki Y.Ş. ve İ.Ş gözaltına alındı.

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