YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları devam ediyor

Manisa’da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.’nin seracılık yatırımının Manisa’da hayata geçirilmesi kapsamındaki çalışmaların son durumu Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.Valilik Brifing Salonu’ndaki toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kula Kaymakamı Kemal Duru, SERA A.Ş.

Manisa’da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları devam ediyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.’nin seracılık yatırımının Manisa’da hayata geçirilmesi kapsamındaki çalışmaların son durumu Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.
Valilik Brifing Salonu’ndaki toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kula Kaymakamı Kemal Duru, SERA A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Candan, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve ilgili birim temsilcileri katıldı.
Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alınırken, üretim faaliyetlerinin başlayabilmesi için izlenmesi gereken yol hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yaptığı konuşmada sondaj faaliyetlerinin kısa zaman içerisinde tamamlanacağını belirten Vali Deniz, jeotermal kaynaklı teknolojik sera faaliyetlerinin bölge çiftçisine önemli kazanç sağlayacağını söyledi. Jeotermal suyla ısıtılan seralarda 12 ay süresince üretim yapılabildiğini söyleyen Vali Deniz, “Manisa’daki sanayi faaliyetleri içerisinde tarıma dayalı sanayi kuruluşları önemli bir yere sahip. Bölgemizin verimli topraklarında üretilen ürünlerimiz kendi iç pazarımızın yanı sıra yurt dışındaki birçok ülkeden de talep görüyor. Alaşehir, Salihli ve Kula bölgelerimizdeki jeotermal kaynaklarımızı bu noktada değerlendirdiğimizde yılın 12 ayını kapsayan, çevreye duyarlı, organik bir üretim gerçekleştirmek mümkün. Ayrıca topraksız tarım yöntemiyle tarıma uygun olmayan arazileri de tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılabiliriz. Bu da bölgemiz için ciddi bir katma değer demek.” diye konuştu.
Toplantı sonrası Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kuruluşu olan SERA A.Ş.’nin Genel Müdürü Mahmut Candan, Vali Ahmet Deniz’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Candan, SERA A.Ş tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vali Deniz’e bilgi verdi.

Manisa’da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Emekli olan personellere plaket verildi

Emekli olan personellere plaket verildi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Manisa Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:49
Öğle
13:29
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.