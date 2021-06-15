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Manisa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

15.06.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Bakır Mahallesi Sarnıç mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla O.S. (52), S.S. (38) ve A.E. (39) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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