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Manisa’da kaçak sigara operasyonu

İHA İHA
03.04.2024 10:11
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet) suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. S.A.’ya ait olduğu belirlenen depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Depo sahibi hakkında işlem başlatılırken operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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