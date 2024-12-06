Manisa'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki 34 FDG 765 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Onur Çelik'in (30) kullandığı 35 YV 699 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan sürücülerden Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.