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  4. Manisa'da kar çocukların ayağına getirildi

Manisa'da kar çocukların ayağına getirildi

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde belediye tarafından kamyonlarla ilçe merkezine taşınan karda oynayan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesi kent merkezinde kara hasret kalan çocuklar, belediye ekiplerince kamyonlarla taşınan karda doyasıya eğlendi.

İlçede kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki Güney, Dağmarmara ve İğneci mahallelerinden kamyonlarla taşınan kar, ilçe merkezindeki Ortapark'a ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döküldü.

Yıllardır ilçe merkezinde kar görmeyen çocuklar ve vatandaşlar, parkta ve meydanda kar görünce büyük sevinç yaşadı. Meydandaki kar etrafında buluşan çocuk ve yetişkinlerin kar topu oynadığı anlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Okul çıkışında belediye önünde bulunan saat kulesi önünde toplanan çocuklara, Belediye Başkanı Çetin Akın'da eşlik etti.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Bu bölgelerde ekiplerimiz vatandaşlarımıza desteğini sürdürüyor. Bu vesileyle o bölgeden toplanan karları Turgutlu ilçe merkezimize getirerek buradaki çocuklarımızın da keyfini çıkarmasını istedik. Onlar da gerçekten çok mutlu oldu, çocuklarımızın mutluluğu bizim en fazla önemsediğimiz şeylerden biri." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çetin Akın Kar Manisa Turgutlu Turgutlu Belediyesi

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