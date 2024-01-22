Manisa'da karşı şeride geçen kamyonetin otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ankara-İzmir E96 kara yolu Ziraat Odası mevkisinde, Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan Y.Ç. (45) yönetimindeki 45 RJ 188 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Kamyonet, Turgutlu yönüne giden İ.E. (59) idaresindeki 45 ZC 2943 plakalı otomobil ile A.İ.Ö'nün (53) kullandığı 32 ACC 580 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet ve bir otomobil sürücüsü ile yolcular F.Ç. (44), N.N.Ç. (18) ve T.G. (19) yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edilirken, yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, özel bir hastaneye kaldırılan T.G'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

