Manisa'da kavga edenleri ayırmaya çalışan polise çarpan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuruna, kamyonetle çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Polis ekipleri, önceki gece Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde kamyonetle kaçarken polise çarpan S.T'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.

Olayda yaralanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Şerif Ahmet Can ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, polis ekiplerinin müdahale ettiği taraflardan bir kişi, kamyonetiyle ters yöne girerek kaçmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Ahmet Can'a çarpmıştı.

