YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da kavga edenleri ayırmaya çalışan polise çarpan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

Manisa'da kavga edenleri ayırmaya çalışan polise çarpan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

02.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kavga edenleri ayırmaya çalışan polise çarpan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuruna, kamyonetle çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Polis ekipleri, önceki gece Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde kamyonetle kaçarken polise çarpan S.T'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.

Olayda yaralanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Şerif Ahmet Can ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, polis ekiplerinin müdahale ettiği taraflardan bir kişi, kamyonetiyle ters yöne girerek kaçmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Ahmet Can'a çarpmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyorManisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor
GÜNCELLEME - Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandıGÜNCELLEME - Denizli'de darp sonucu cinayete ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybettiMersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
polis

Manisa Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:16
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.