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Manisa'da kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi öldü

19.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, İsrafil İnce (42) ile Erkan S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. İnce, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa'da kavgada kafasına demir çubukla vurulan kişi öldü

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