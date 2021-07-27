Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz'da ayrılan 75 yaşındaki Yadigar Özcan için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT ve ANDA Derneği ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor. Çalışmalar, iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz