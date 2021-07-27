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Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın aranıyor

27.07.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz'da ayrılan 75 yaşındaki Yadigar Özcan için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT ve ANDA Derneği ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor. Çalışmalar, iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.

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