Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hanife Eralp için yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde mahalle yakınlarındaki kayalıklarda bir kadın cesedi bulundu.

Eralp'e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsiye gönderildi.



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