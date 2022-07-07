YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

07.07.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hanife Eralp için yürütülen arama çalışmalarının üçüncü gününde mahalle yakınlarındaki kayalıklarda bir kadın cesedi bulundu.

Eralp'e ait olduğu belirlenen cenaze, otopsiye gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyorManisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor
GÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Manisa ölü bulundu

Manisa Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:25
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.