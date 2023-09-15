Manisa’da konut satışları geçen yıla göre azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

MANİSA’DA DA KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Manisa’da da konut satışları geçen yılın Ağustos ayına göre azalma gösterdi. Manisa’da geçen yıl Ağustos ayında konut satışı bin 761 iken, bu yıl aynı ayda 8 adet azalarak bin 753’te kaldı. Ege Bölgesi’nin diğer illerinden Afyonkarahisar’da satışlar geçen yıl Ağustos ayına göre 953 iken, bu yıl bin 142, Aydın’da 2 bin 797 iken bu yıl 2 bin 755, Denizli’de bin 519 iken bu yıl bin 540, İzmir’de 6 bin 395 iken bu yıl 6 bin 504, Kütahya’da 682 iken bu yıl 643, Muğla’da bin 651 iken bin 747, Uşak’ta 583 iken 572 adet olarak gerçekleşti.

