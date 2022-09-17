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Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

17.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 4 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmetçik Caddesi'nde bir otomobili durdurmaya çalıştı.

Ekiplerin ihtarına rağmen kaçan otomobil, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Yeniharmandalı Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında sıkıştırılarak durduruldu.

Sürücü otomobilden inerek kaçtı. Otomobildeki 4 kadın gözaltına alındı.

Kontrolde, kadınların, Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı, şüpheliler emniyete götürüldü.

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