Manisa’da küçükbaş hayvancılığın merkezi Salihli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Manisa’daki küçükbaş hayvan sayısının 943 bin 550 baş olduğunu açıkladı. Akyol Manisa’da, Salihli ilçesinin 130 bin 500 baş ile en fazla küçükbaş hayvana sahip ilçe olduğunu belirtirken 11 bin 150 baş ile Ahmetli ilçesinin ise küçükbaş hayvan sayısı en düşük olan ilçe olduğunu söyledi.

2019 yılında Türkiye’deki küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 48 milyon 481 bin 479 baş oldu. Küçükbaş hayvanların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, koyun(merinos ve yerli) sayısı 37 milyon 276 bin 50 baş ile küçükbaş hayvan sayısının yüzde 76,9’unu oluştururken, keçi (kıl ve tiftik) sayısı ise 11 milyon 205 bin 429 baş ile küçükbaş hayvan sayısının yüzde 23,1’ini oluşturdu. Manisa’da ise 2018 yılında 945 bin 140 baş olan küçükbaş hayvan sayısı düşüş göstererek 943 bin 550 başa indi.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yaptığı açıklamada, “2019 yılında Manisa ili 943 bin 550 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 17., Ege Bölgesinde 2. sırada; 755 bin 719 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye’de 13., Ege Bölgesinde 2. sırada; 187 bin 831 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye’de 24., Ege Bölgesinde 4. sırada yer almaktadır.” dedi.