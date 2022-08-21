Manisa'da midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi (MASKİ) personeli Gökhan Halıcı'nın (32) kullandığı 45 FF 314 plakalı motosiklet, Çobanisa Mahallesi'nde Emrah G'nin kullandığı 45 AİC 145 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Midibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

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