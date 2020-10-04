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Manisa’da minikler can dostları unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 04.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla can dostlar için mama bağışında bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla can dostlar için mama bağışında bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hazırladıkları dövizlerle Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayan minikler, “Doğadaki dostlarımızı koruyalım” mesajıyla yine kendi hazırladıkları mama toplama kutularına mama bıraktılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklara eğitimin yanı sıra vatan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi gibi konuları da aşıladıklarını ifade eden Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Serap Gücüyen, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de hazırladıkları etkinliklerle çocuklara hayvan sevgisinin önemini pratikte de göstermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Manisa Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
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