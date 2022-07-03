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Manisa'da müşterisi tarafından darbedildiği öne sürülen taksi şoförü yaralandı

03.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boynu, sırtı ve kafasında ısırılma sonucu oluştuğu değerlendirilen yaralar bulunan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde müşterisi tarafından darbedildiği öne sürülen taksi şoförü yaralandı.

Yardım çağrısı üzerine Mimar Sinan Caddesi'ne giden sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığı belirlenen taksi şoförü Ali Hallaç'ı (47) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

45 T 0164 plakalı taksinin kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını belirleyen polis ekipleri, şüpheli A.T.D'yi gözaltına almak istedi.

Mukavemet gösteren zanlı, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan A.T.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Boynu, sırtı ve kafasında ısırılma sonucu oluştuğu değerlendirilen yaralar bulunan Hallaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hallaç'ın, ifadesinde Merkezefendi Hastanesi önünden annesiyle aldığı A.T.D'nin sinirli hareketlerde bulunduğunu, müziğin sesinin açılmasını istediğini, torpidoyu yumrukladığını, çıkan tartışmanın ardından taksinin durdurulmasını istediğini ve araca zarar vermeye başladığını, taksiyi durdurunca kendisini de saçından çekip ısırmaya başladığını öne sürdüğü, araçtan çıkıp kaçtığını ve yardım istediğini söylediği öğrenildi.

Hallaç'ın, bu sırada A.T.D'nin taksiyi kullanarak kaldırıma çıkardığını ve ağaca çarptığını da iddia ettiği belirtildi.

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