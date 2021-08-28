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Manisa'da nakliye kamyonu devrildi: 7 yaralı

28.08.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'dan İzmir'e taşınan ailenin bulunduğu kamyonun devrildiği kazada yaralananlardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kula-Alaşehir yolu Kanurca Mahallesi mevkisinde Ö.D'nin (41) kullandığı 42 BD 673 plakalı nakliye kamyonu, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Ö.D. ve kamyondaki aynı aileden R.C (44), A.C. (12), M.C. (18), D.C. (20), N.C. (51) ve S.B. (94) yaralandı.

Yaralılar, Kula ve Alaşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan R.C. ile N.C'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Ailenin, Konya'dan İzmir'in Kiraz ilçesine taşındıkları ve nakliye kamyonundaki eşyalarıyla yeni adreslerine seyahat ettikleri öğrenildi.

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