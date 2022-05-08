YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu

Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu

08.05.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Acısı Mevkisinde ormanlık arazide el bombası gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.

Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen küflü ve paslı patlamamış el bombasının imha edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılarİstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar
Nevşehir'de arazide gömülü halde parçalanmış erkek cesedi bulunduNevşehir'de arazide gömülü halde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Giresunspor yarın Altay'a konuk olacakGiresunspor yarın Altay'a konuk olacak
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:59
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:45
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.